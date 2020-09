Castellabate, incendio in pineta tra Santa Maria e San Marco

Ancora incendi nel Cilento costiero. Soltanto pochi giorni fa le fiamme avevano arrecato non pochi danni nel territorio del Comune di Montecorice, così come tra Pisciotta e Centola. Ieri i piromani sono tornati in azione innescando un rogo (difficile pensare all’ipotesi accidentale) lungo la pineta che si trova a margine della via del Mare, tra Santa Maria e San Marco di Castellabate.

Intorno alle 21 è scattato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i volontari del Gruppo Lucano di Protezione Civile di Castellabate che sono riusciti ad evitare che le fiamme si propagassero, determinando non pochi danni non solo alla vegetazione ma anche alle abitazioni presenti a poca distanza.

Per fortuna il fuoco è stato spento in tempo. L’attività dei volontari della protezione civile, insieme ai vigili del fuoco e alle squadre antincendio boschivo si è rilevata ancora una volta fondamentale per limitare i danni sul territorio.