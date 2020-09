Castelcivita: trovato con la marijuana, segnalato un giovane

CASTELCIVITA. Ieri sera i carabinieri della locale Stazione, agli ordini del maresciallo Erminio Naimoli, durante controlli per la repressione del fenomeno stupefacenti, hanno segnalato un giovane di Castel San Lorenzo C.W.,art.75 D.P.R.309/90, per possesso di 6 gr. di marijuana.

La detenzione di marijuana per uso personale risulta come un illecito amministrativo, però non viene mai segnata sulla fedina penale, perché si riferisce ad una condotta penalmente lecita e quindi viene sanzionata solo in via amministrativa.

Questo vuol dire che il soggetto interessato potrà rimanere incensurato: in realtà la banca dati delle forze dell’ordine, che elenca i precedenti di polizia invece riporterà una particolare segnalazione, e quindi in caso di un controllo patente per esempio è possibile che chi il soggetto sarà attenzionato in maniera più attenta.

Dopo la segnalazione il Prefetto convocherà l’interessato per un colloquio, allo scopo di accertare le ragioni della violazione ed individuare azioni di prevenzione, riabilitazione e recupero del soggetto. Solo a questo punto il caso potrà essere archiviato o potranno essere emesse eventuali sanzioni amministrative.