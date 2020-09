Campora, 41enne intrappolato per due giorni sotto un trattore

Sfiorata la tragedia a Campora. Un uomo è stato ritrovato oggi intrappolato sotto ad un trattore in un terreno di sua proprietà. Il 41enne è stato messo in salvo solo questa mattina, dopo due giorni dalla sua scomparsa. A far scattare l’allarme i familiari dopo che non avevano più sue notizie . Nell’immediato non si erano preoccupati poiché il 41enne, a quanto si apprende, era solito stare fuori casa anche per più giorni.

L’assenza e sopratutto il silenzio prolungato ha poi fatto scattare le ricerche. Il malcapitato è stato ritrovato nella mattinata intrappolato sotto al trattore. Il mezzo, ribaltandosi, lo aveva incastrato all’altezza del torace.

Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Vallo dell Lucania che hanno provveduto a liberare l’uomo. Gravemente ferito ma cosciente è stato trasferito in eliambulanza all’ospedale di Salerno. Comprensibile il suo stato d’animo: quando è stato recuperato era visibilmente sotto choc.