Padula: ok a un progetto per valorizzare il paesaggio storico rurale

PADULA. Un progetto per il recupero di elementi del paesaggio rurale storico quali fontane, lavatoi, abbeveratoi ed elementi in pietra. E’ l’iniziativa dell’amministrazione comunale di Padula, che ha approvato i primi due lotti dei lavori. Il progetto prevede una spesa di circa 400mila euro complessivamente.



“Il Comune ha in dotazione un consistente patrimonio pubblico di elementi puntuali caratterizzanti il paesaggio rurale storico rappresentato da fontane, lavatoi, abbeveratoi ed elementi in pietra dislocati sia all’interno del Centro Storico che al suo esterno; detti elementi sono caratterizzati da particolare valore storico-culturale e pertanto appartengono al Patrimonio culturale nazionale” fanno sapere da palazzo di città, giustificando così la necessità di recuperarli, valorizzarli e salvaguardarli.