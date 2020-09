Gioi: punta ad affidare in gestione i due campetti comunali

Il Comune di Gioi, con a capo il sindaco Maria Teresa Scarpa, intende affidare in comodato d’uso gratuito della gestione delle strutture “campetto sportivo” a Gioi Capoluogo, in località San Paolo, e frazione Cardile, lungo la variante alla strada provinciale 47, al fine di affidarle per la durata di 12 mesi ad un’associazione senza scopi di lucro. L’associazione affidataria deve rispondere alle seguenti caratteristiche: sia stata costituita da almeno 12 mesi alla data della pubblicazione dell’avviso redatto dall’Ufficio Tecnico; sia un’Associazione Sportiva Dilettantistica riconosciuta da una federazione sportiva o da un Ente Pubblico; sia un’Associazione Culturale che abbia nel suo statuto indicato tra le finalità quella dello sviluppo e organizzazione di eventi e manifestazioni sportive.

Le strutture in oggetto sono messe dal Comune a disposizione dell’Istituto Comprensivo di Gioi per svolgervi le attività sportive previste da programma curriculare e pertanto restano disponibili in orario non scolastico per la fruizione di altri soggetti.

L’Ente intende consentire lo svolgimento nel miglior modo possibile dell’attività sportiva degli studenti, dei residenti e di quanti scelgono Gioi e Cardile per passare periodi di vacanza o di maggiore permanenza.



L’opzione di affidamento a terzi in comodato d’uso gratuito garantirebbe la necessaria continuità nella resa del servizio essendo in capo al soggetto l’organizzazione delle attività, la manutenzione ordinaria e le pulizie degli impianti, nonché la gestione del relativo personale.