Buonabitacolo: vietati incontri, riunioni e feste

Nuova ordinanza per contrastare la diffusione del coronavirus. Il sindaco di Buonabitacolo ha deciso di vietare incontri, riunioni, feste e ogni tipo di manifestazione. Una scelta così motivata: “Data la presenza di 4 casi positivi al covid-19, – ha spiegato il primo cittadino Giancarlo Guercio – considerato lo screening effettuato stamattina e l’attesa dei risultati dei tamponi, data la delicatezza del momento e in via del tutto precauzionale si è disposta la seguente ordinanza che vieta incontri, riunioni, feste, manifestazioni o assembramenti fino a nuove disposizioni”.

Poi un invito alla comunità: “Si raccomanda inoltre di attenersi scrupolosamente alle norme di contrasto del virus, indossando la mascherina e rispettando la distanza tra le persone”.

Infine, chi proviene da altri territori ritenuti sensibili o dall’estero deve darne tempestiva comunicazione al sindaco o al medico curante o alle forze dell’ordine. “Sono ore delicate e si chiede a tutti i cittadini di prestare la massima attenzione onde evitare la pericolosa diffusione del virus”, ha concluso il sindaco.