Send an email

Follow on Twitter

Polla: incendio in località Costa Cucchiara: distrtti 20 ettari di vegetazione

Le squadre del Servizio Antincendio Boschivo della Comunità montana Vallo di Diano hanno avuto la meglio sul rogo sviluppatosi a Polla, in località “Costa Cucchiara”. Dai dati inerenti l’incendio pervenuti dalla Sala Radio della Comunità Montana Vallo di Diano, la stima della superficie redatta corrisponde a 20 ettari di vegetazione bruciati, suddivisi metà in zona pascolo metà in bosco ceduo matricinato.

Il fuoco risulta spento, solo qualche fumaiola visibile all’interno del perimetro percorso dal fuoco. A causa dell’intenso caldo persistente, viene mantenuta la guardia dalla squadra Antincendio Boschivo San Rufo che ha effettuato un giro di perlustrazione continuo sui luoghi valdianesi più esposti a rischio incendi.

In caso di avvistamento incendio è fondamentale avvisare il Servizio Antincendio presso la Comunità montana Vallo di Diano al numero 0975 778041