L’almanacco dell’1 settembre 2020

E’ il 245° giorno dell’anno, 35ª settimana. Alla fine del 2020 mancano 121 giorni.

Santi del giorno

Sant’Egidio (Abate)

San Giosuè (Patriarca)

San Lupo di Sens (Vescovo)

San Nivardo (Nivard, Nivo) di Reims (Vescovo)

San Prisco di Capua (Vescovo)

San Tammaro (Vescovo)

San Terenziano (Martire)

Sant’Adiutore (Vescovo)

Sant’Arealdo di Brescia (Martire)

Santa Colomba (Eremita)

Etimologia

Egidio, il latino “Aegidius” è un personale che deriva dal termine greco “aighidiov”, che significa “capretto”. Secondo alcuni, tuttavia, l’origine del nome sarebbe più nobile: significando, infatti, “figlio dell’Egeo” entrerebbe di diritto nei personali etnici.

Proverbio del giorno

Settembre bello, sole e venticello.

Aforisma del giorno

L’umorismo è lo zucchero della vita. Ma quanta saccarina c’è in giro (Trilussa)

Accadde Oggi

1994 – Prima uscita per Il Postino di Troisi

1859 – La più grande tempesta solare registrata

1902 – Nelle sale il primo film di fantascienza

Sei nato oggi?

Hai la capacità di vedere più lontano degli altri e questa dote ti è molto utile nel lavoro e negli affari. In genere hai molti amici che ti vogliono bene per la tua gentilezza e dolcezza. In amore invece devi spesso affrontare le pretese eccessive di un partner un po’ troppo irascibile: cerca di non subire e reagisci con più fermezza.

Celebrità nate in questo giorno

1922 – Vittorio Gassman

1957 – Gloria Estefan