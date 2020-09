Casal Velino alle urne: sfida Pisapia – Lista

Anche Casal Velino va alle urne per rinnovare il consiglio comunale ed eleggere il nuovo sindaco. Il 31 maggio 2015 Silvia Pisapia ottenne 2035 voti e il 59,08% delle preferenze contro il candidato sindaco della lista Insieme “Per Casal Velino” Eligio De Marco, rimasto “fermo” a 1409 voti e il 40,91% delle preferenze.

Silvia Pisapia, supportata dalla lista “Il Veliero”, cerca ora la riconferma contro un nuovo avversario, il generale Luigi Lista, medico dell’esercito, che ha annunciato la sua candidatura all’inizio del nuovo anno.

Sarà tra loro la sfida per le prossime amministrative e la campagna elettorale si mostra già infuocata. De Marco resta candidato ma come consigliere comunale nel gruppo di Lista. La Pisapia dalla sua ha l’ex sindaco Giordano, suo predecessore. La sensazione è che rispetto alle scorse amministrative domini un maggiore equilibrio. Clicca qui per liste e candidati di Casal Velino.