Agnone, al via interventi di manutenzione sulla via del Mare

La Provincia di Salerno ha affidato i lavori per la sistemazione della via del Mare, la ex SS267, tra i km 32+000 e 32+600. Ad eseguire le opere una ditta casertana. Costo dei lavori circa 17mila euro. Si tratta di piccoli interventi di manutenzione di un tratto viario con messa in sicurezza del piano viabile e miglioramento del deflusso delle acque. Un’opera richiesta da tempo che va a completare altri lavori che hanno portato alla sistemazione, nel medesimo tratto, della ringhiera posta a margine della carreggiata.

“Appena insediato ho chiesto la messa in sicurezza dei tratti stradali provinciali che attraversano il comune di Montecorice – spiega il vicesindaco Pasquale Tarallo – Da allora c’è stato un proficuo confronto con gli organi politici ed amministrativi della Provincia di Salerno. Dopo il rifacimento della ringhiera dalla Rampa alla loggetta tra qualche giorno inizieranno i lavori, ad Agnone, per il rifacimento del manto stradale di un primo tratto dell’abitato dalla Rampa fino al bar Roma. Ma non ci fermeremo qui”.

La via del Mare collega il Comune di Agropoli con gli altri centri della fascia costiera cilentana, fino a Casal Velino. In diversi tratti gli automobilisti hanno sollecitato interventi. Nonostante sia una strada particolarmente trafficata, soprattutto durante la stagione estiva, in più punti l’arteria presenta buche o avvallamenti.