3 ricette semplici per chi ama i dolci al caffè

Il caffè è una bevanda molto amata in Italia; per altro la nostra gastronomia utilizza il caffè anche come ingrediente di vari dolci, a partire dalla granita e dal gelato. Esistono diverse opportunità per chi ama cimentarsi in cucina e predilige il sapore intenso del caffè. Alcune di queste sono particolarmente semplici, adatte anche a chi non ha grande dimestichezza con la cucina.

Crema fredda al caffè



Una crema spumosa al caffè, fresca e delicata, èo un pranzo di famiglia. Una versione golosa contiene pasta di nocciole e cioccolato, che rende ancora più aromatico il risultato finale. La preparazione è molto semplice, basta avere a disposizione un frullatore per montare la panna a neve ben ferma. Gli ingredienti sono semplici: panna, caffè, zucchero e crema di nocciole e cioccolato. Il caffè si prepara in modo tradizionale, o anche con la macchina espresso, a seconda dei gusti, con una delle miscele Caffè Aiello , profumate e intense. La bevanda va zuccherata secondo i gusti, considerando però che andrà stemperata dalla panna e che la crema di nocciole ha un gusto abbastanza dolce. Dopo aver fatto raffreddare il caffè lo si aggiunge alla panna montata ben ferma, insieme con la crema di nocciole e continuando a montare il composto con il frullatore. La crema ottenuta si pone in un contenitore in frigorifero, oppure già nei bicchierini singoli in cui la si servirà.

Cheesecake al caffè

Negli ultimi anni le ricette di cheesecake disponibili sono in numero sempre maggiore. Oltre a quelle classiche, che contengono uova e si cuociono in forno, sono particolarmente apprezzate le ricette completamente a freddo. Si tratta di una versione comunque golosa della cheesecake, che non prevede cottura, ma solo qualche semplice passaggio. Si parte dalla preparazione del fondo della torta, con biscotti sbriciolati e burro; scegliendo dei biscotti al caffè si aumenta la presenza del suo sapore nel dolce finito. Per la crema prepariamo un paio di tazzine di caffè forte e sciogliamoci la gelatina, lasciamolo raffreddare a temperatura ambiente. Montiamo il mascarpone, o il formaggio spalmabile, con lo zucchero e aggiungiamo il caffè ormai freddo. Alla fine aggiungiamo anche della panna montata ben ferma. Stendiamo la crema sulla base fredda e mettiamo in frigorifero. La torta sarebbe già perfetta così, possiamo però preparare una gelatina al caffè, utilizzando 250 ml di caffè amaro e aromatico, da porre in un pentolino con poco burro, 100 g di zucchero e un cucchiaio di amido. La gelatina va fatta raffreddare prima di stenderla sulla superficie della torta.

Semifreddo al caffè

Il semifreddo è un dolce che spesso ordiniamo al ristorante, ma che difficilmente si prepara in casa, temendo che sia troppo complesso da preparare. Di fatto si tratta di una crema, da posizionare su una base di biscotti e da far raffreddare in frigo. Alcune ricette non prevedono creme cotte, ma semplicemente una miscela di panna montata, caffè freddo e mascarpone, con poco zucchero a rendere più dolce il composto.