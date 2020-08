Coronavirus, due positivi a Castellabate

Send an email

“Il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL ha appena comunicato la presenza di 2 casi positivi da Covid – 19 a Castellabate”, lo ha reso noto il comune.

Le persone interessate, entrambe asintomatiche, non sono residenti ma attualmente dimorano nel comune, essendo obbligate all’isolamento fiduciario.



L’Asl ha già provveduto a tracciare la catena dei contatti che ha dato esito negativo.

Come per l’altra volta, trattasi di soggetti venuti a contatto con una persona, non residente e di passaggio a Castellabate, risultata poi positiva.

“Si comunica che la situazione non desta preoccupazione e si invita la cittadinanza a continuare nel rispetto di tutte le norme anti-covid”, fanno sapere da Palazzo di città.