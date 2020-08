Capaccio Paestum, Alessia Castagna lascia la presidenza del Forum dei Giovani

Send an email

Carla Alessia Castagna non è più la Coordinatrice del Forum dei Giovani di Capaccio Paestum.

Il giorno 25 Agosto ha rassegnato le proprie dimissioni volontarie dopo la sua candidatura alle prossime Elezioni Regionali.

Come si evince dalla lettera di dimissioni inviata dalla Coordinatrice agli Uffici Comunali competenti: “Le motivazioni di queste dimissioni provengono dal personale senso etico, dalla volontà di non inficiare il Forum dei Giovani con questioni meramente politiche, che attualmente investono la mia persona, in quanto il coordinamento tutto ha sempre creduto nello svolgimento delle proprie attività al di là delle competizioni elettorali di ogni ordine e grado, dei partiti politici esistenti e delle ideologie e aspirazioni politiche personali dei consociati”.

La Coordinatrice aveva completato il suo mandato, che era continuato anche dopo la scadenza, ciò dovuto agli impedimenti allo svolgimento delle elezioni per il rinnovo del Coordinamento del Forum, a causa del Covid 19.

Per garantire continuità, al fine di traghettare il Forum fino alle prossime elezioni, il Vice Coordinatore del Forum, Umberto Puca, ricoprirà il ruolo di rappresentanza e responsabilità ad interim.