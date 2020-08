Albanella, c’è un nuovo caso di coronavirus

Send an email

Follow on Twitter

C’è un nuovo caso di coronavirus ad Albanella. A risultare positivo al tampone una persona convivente con un bracciante agricolo già risultato contagiato nei giorni scorsi.

Il suo caso è collegato al focolaio sviluppatosi in una azienda agricola di Eboli. Il nuovo positivo era già in quarantena come gli altri soggetti conviventi, tutti stranieri.

Salgono quindi a quattro i positivi in paese.

Oggi era risultato un nuovo caso di coronavirus anche nel Comune di Altavilla Silentina (leggi qui).