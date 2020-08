L’almanacco del 30 agosto 2020

E’ il 243° giorno dell’anno, 35ª settimana. Alla fine del 2020 mancano 123 giorni.

Santi del giorno

Beato Alfredo Ildefonso Schuster (Vescovo)

Santi Felice e Adautto (Martiri)

San Bononio (Abate)

Etimologia

Alfredo, ci sono varie ipotesi sull’origine di questo nome: potrebbe derivare dal germanico alda (“anziano, saggio”) o athala (“nobiltà”) e frithu (“pace”), e significare quindi “saggio nella pace” oppure “nobile nella pace”. Oppure potrebbe risalire al sassone aelf “elfo” e raed “consiglio, assemblea”: in questo caso il significato sarebbe “consiglio degli elfi” oppure “uomo ben consigliato e ispirato”.

Proverbio del giorno

Mostrano gli alberi nell’agosto quel che daranno poi di frutto.

Aforisma del giorno

Dio v’ha dato la vita; Dio v’ha dunque data la legge; Dio è l’unico Legislatore della razza umana. La sua legge è l’unica alla quale voi dobbiate ubbidire. (G. Mazzini)

Accadde Oggi

1987 – Debutta il videogioco Street Fighter

1993 – La CBS lancia il David Letterman Show

Sei nato oggi?

Solitamente molto dotate, le persone nate il 30 agosto sono solide come rocce per quanto riguarda i loro punti forti. Particolarmente abili nel maneggiare il denaro, di solito amano operare nell’ambito della finanza e sono molto fieri di amministrare con successo i fondi personali, della società in cui lavorano o della famiglia. Qualunque sia il loro settore di interesse, mirano quasi sempre a risultati tangibili nel lavoro e preferiscono non avventurarsi in aree puramente speculative o lontane della realtà. Generalmente, la casa di una persona anta il 30 agosto è ordinata, confortevole e progettata con cura per soddisfare i desideri e i bisogni materiali.

Celebrità nate in questo giorno

1972 – Cameron Diaz

1860 – Joe Petrosino

1973 – Ilaria D’Amico