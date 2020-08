Cosa copre un’assicurazione sulla casa?

Dal momento in cui si investono i risparmi di una vita o di molti anni di lavoro in un immobile, ciò che preme maggiormente è assicurarsi che questo – qualora subisca danni – sia protetto da un’assicurazione affidabile. Le polizze sulla casa servono proprio a questo: ad evitare che danni derivanti da fattori imprevedibili come un incendio, un’alluvione o un’effrazione incidano troppo pesantemente sulle tue tasche.

Vedremo ora come funziona la sottoscrizione di un’assicurazione casa online, quali dati richiede e, nel dettaglio, quali sono le coperture obbligatorie da sottoscrivere.

Eventi coperti dall’assicurazione sulla casa?

Quando si decide di sottoscrivere un’assicurazione sulla propria abitazione, l’aspetto che inizialmente crea maggior interesse è sapere quali sono gli eventi coperti dalla suddetta polizza assicurativa.

Tra le coperture maggiormente richieste possiamo trovare:

incendio ed eventi correlati (scoppio, esplosione ed altri eventi distruttivi)

(scoppio, esplosione ed altri eventi distruttivi) danni elettrici

danni da fuoriuscita d’acqua

eventi atmosferici (uragani, tempeste, vento, grandine)

(uragani, tempeste, vento, grandine) atti vandalici (terrorismo, sabotaggio, tumulto popolare, sciopero, sommossa)

(terrorismo, sabotaggio, tumulto popolare, sciopero, sommossa) rottura di vetri o cristalli

Sempre più spesso sono richieste anche polizze per coprire il furto, lo scippo, la truffa ed i danni interni all’abitazione causati da effrazione.

All’interno del pacchetto assicurativo si consiglia fortemente di verificare che sia presente l’assistenza h24, la quale permette una comunicazione rapida e un tempestivo intervento in caso di necessità.

Come sottoscrivere un’assicurazione sulla casa

Basta un click! Se prima dell’avvento di internet la sottoscrizione di una polizza assicurativa poteva essere un’operazione lunga e complicata da realizzare obbligatoriamente presso un’agenzia assicurativa, ora basteranno soltanto alcuni minuti per trovare online l’offerta e le modalità più adeguate alle tue esigenze.

Una volta scelta la compagnia assicurativa con la quale vorrai procedere alla sottoscrizione di una polizza online, il procedimento per richiedere un preventivo sarà davvero molto semplice. Basteranno infatti pochi dati, tra i quali la tipologia di immobile, la metratura e l’ubicazione dell’abitazione da assicurare. In pochi minuti il preventivo sarà calcolato e proposto direttamente online.

Attenzione però: questo non significa che non avrai a disposizione anche un agente o un’agenzia di riferimento ai quali rivolgerti in caso di necessità. Alcune compagnie sono infatti in grado di offrirti entrambe le soluzioni: la comodità dell’online, unita all’affidabilità di un agente a te dedicato.

L’assicurazione casa è obbligatoria?

Va ricordato che – all’acquisto di un immobile – la sottoscrizione di una polizza assicurativa non è affatto obbligatoria per legge, ma soltanto fortemente consigliata. La sottoscrizione è invece obbligatoria qualora si stia acquistando l’immobile tramite un mutuo erogato dalla banca, la quale richiederà l’attivazione di un’assicurazione che copra incendio e scoppio.

La sottoscrizione di un’assicurazione online sarà un’operazione semplice e veloce che metterà al sicuro uno tra i tuoi beni più preziosi: la tua casa!