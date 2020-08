Send an email

Follow on Twitter

Caselle in Pittari, attesa per 77 tamponi

Sono 77 i tamponi disposti a Caselle in Pittari dopo l’individuazione di 12 pazienti positivi al coronavirus. Altri esami interesseranno cittadini dei paesi limitrofi.”Si comunica che da stamattina – ha scritto il sindaco Giampiero Nuzzo sulla pagina Facebook del Comune – sono in corso le operazioni per sottoporre a tamponi i familiari e contatti stretti delle persone risultate positive”.

“Grazie vivamente a quanti si stanno adoperando per circoscrivere quanto prima il focolaio epidemico.

Un sentito doveroso ringraziamento al Dipartimento di Prevenzione dell’ASL Salerno e a tutti gli operatori sanitari impegnati, per la disponibilità immediata e il lavoro proficuo di questi giorni, alla polizia municipale per il supporto alle operazioni odierne”, ha proseguito il primo cittadino.

Poi ha concluso: “In questo particolare difficile momento per la Nostra Comunità, il Sindaco e tutta l’Amministrazione Comunale sono impegnati per circoscrivere il focolaio e riportare al più presto la serenità nel nostro paese

Se del caso saranno adottate necessarie ulteriori misure per contrastare l’attuale emergenza, al fine di garantire sempre la sicurezza e salute pubblica”.