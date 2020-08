Agropoli: più controlli e maggiore cura dell’area presso il mercato della frutta

AGROPOLI. Più controlli presso il mercato della frutta allestito presso la piazzetta dedicata ai Caduti sul Lavoro di Agropoli. A chiederlo, per diversi motivi, sono commercianti e cittadini. I primi sollecitano in particolare l’intervento delle Forze della polizia locale per monitorare il rispetto degli spazi assegnati. Secondo alcuni ambulanti, ci sono venditori che approfittando anche dell’emergenza covid avrebbero superato gli spazi concessi loro.

“Purtroppo – evidenzia un venditore – non tutti rispettano le regole e i controlli mancano. Così c’è chi ne approfitta per allargare il proprio spazio“.

Ma sono anche i cittadini a pretendere maggiore attenzione in zona per garantire il rispetto delle regole sull’emergenza covid e non solo. Da tempo, infatti, si chiedono maggiori servizi in zona. “Manca un’adeguata pulizia dell’area, non basta spazzare, qualche volta sarebbe necessario anche lavare la pavimentazione vista anche la presenza di un’attività“.

E c’è anche chi chiede più servizi. “A poca distanza dal mercato c’è il più grande parcheggio di Agropoli, dove è previsto anche il pagamento di un ticket ma i servizi sono pochi”, osserva un automobilista. “Penso – prosegue – che a metà strada tra parcheggio e mercatino ci sono dei bagni pubblici murati perché non si era in grado di garantirne sorveglianza e manutenzione. Agropoli è l’unico grande comune del Cilento a non avere dei wc pubblici, cittadini e vacanzieri che affollano il centro sono costretti ad affidarsi a bar e ristoranti”.

Di qui l’appello di operatori del mercato e cittadini ad una maggiore cura dell’area e a maggiori controlli.