Torre Orsaia: punta alla riqualificazione del Borgo di Castel Ruggiero

TORRE ORSAIA. Un progetto per la riqualificazione del Borgo di Castel Ruggero. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Pietro Vicino, ha dato il via libera al progetto. Il costo è di poco inferiore ad un milione di euro e garantirebbe la riqualificazione del borgo antico sito ad un chilometro dal capoluogo e comune autonomo fino al 1929.

Un luogo suggestivo, dove insistono antichi palazzi risalenti per lo più al XVII secolo oltre all’area archeologica e alla Chiesa Santa Maria delle Nevi.

L’Ente punta a sfruttare risorse Mibact che ha scelto di partecipare ad un bando per ottenere fondi del Pon cultura destinato ai comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti per interventi di riqualificazione e promozione turistica. Un modo per rilanciare i piccoli centri in particolare del Meridione a margine di questa emergenza Covid.