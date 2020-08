Primo stop all’estate: aria fresca in arrivo

Brusco cambiamento del tempo in arrivo. Attualmente sul Mediterraneo è presente, ormai da settimane, una robusta area di alta pressione che sta garantendo tempo stabile e caldo con temperature pienamente estive. Tuttavia dal nord Europa è in arrivo aria molto più fresca che provocherà il primo serio peggioramento e la prima crisi estiva. Agosto ormai volge al termine e la natura inizia a ricordarcelo. Secondo i dati attuali il maltempo interesserà il centro nord con rovesci e temporali risparmiando il sud ma c’è incertezza sul coinvolgimento netto o marginale della Campania. La nostra regione infatti si troverà proprio sulla linea di contrasto tra l’aria fredda e quella calda preesistente che formerà una classica squall line ovvero una linea di temporali. Secondo alcuni modelli tali temporali non andrebbero oltre il Lazio mentre per altri la nostra regione verrebbe coinvolta in modo deciso. In ogni caso ci sarà occasione per piogge sparse e un drastico calo termico nella giornata di lunedì.

Ecco le previsioni per il Cilento, Vallo di Diano e Alburni nel week end.

DOMENICA: cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il territorio. Temperature stabili e su valori estivi.

LUNEDÌ: aria fresca in arrivo con nubi in progressivo aumento e temperature in calo. Nel caso in cui la linea temporalesca dovesse sfondare fin sulla Campania avremo anche un breve seppur intenso passaggio piovoso. In ogni caso le temperature scenderanno in modo netto. Mare mosso.