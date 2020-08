Contagi a Caselle: ricerca contatti anche a Sapri

“Nell’esprimere la mia solidarietà a tutta la comunità di Caselle in Pittari e al Sindaco Nuzzo comunico che sin dalle prime notizie apprese ieri stiamo seguendo con attenzione l’evolversi della situazione e il protocollo previsto dalle disposizioni vigenti. Al momento, così come comunicato dalla responsabile del dipartimento prevenzione collettiva del DS 71/72 dott.ssa D’Alvano, sto firmando le ordinanze di isolamento domiciliare per nostri 4 concittadini attestati come contatti di caso dei cittadini di Caselle in Pittari. Non risultano, però, casi positivi accertati nel nostro Comune. I contatti di caso sono in buone condizioni di salute e non manifestano alcun sintomo”, lo ha reso noto il sindaco di Sapri, Antonio Gentile, dopo i 12 contagi registrati a Caselle in Pittari.

Stop anche alle poste, oggi santificate. I servizi riprenderanno regolarmente lunedì con personale proveniente anche da altra sede.

“Attesa l’importanza del momento e la fase di ricostruzione della catena dei contatti ancora in corso, vi chiedo massima attenzione e rispetto rigoroso delle disposizioni in tema di distanziamento, utilizzo delle mascherine e uso degli igienizzanti”, conclude Gentile.