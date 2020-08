Castellabate: 20enne sbanda con lo scooter e finisce in un dirupo

CASTELLABATE. Sbanda con lo scooter e finisce in un dirupo. E’ accaduto questa mattina intorno alle 7 tra San Marco e Santa Maria di Castellabate, sulla via Del Mare in località Cennito.

Il giovane, L.C., 20 anni di Napoli, viaggiava in direzione di quest’ultima località. All’improvviso il suo scooter Yamaha è sbandato e il giovane è caduto in un dirupo nei pressi di un ponticello.

Immediato l’intervento dei sanitari del 118 che hanno inviato sul posto le ambulanze della Misericordia e della Gv del Saut di Santa Maria di Castellabate.

Il giovane ha riportato un politrauma ed è stato trasferito all’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania per ulteriori accertamenti. Sul luogo del sinistro anche i vigili del fuoco. Ai carabinieri il compito di ricostruire la dinamica dell’incidente.