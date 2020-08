Torraca, minoranza accusa: garage comunali occupati abusivamente

TORRACA. Garage comunali occupati da autovetture private e di materiale di vario genere. La denuncia è dei consiglieri di minoranza Carmine Cardino, Domenico Bruno e Luca Lombardi. L’occupazione, stando a quanto si apprende in un’interpellanza presentata al sindaco Domenico Bianco, avverrebbe “abusivamente”.

“I garage – scrivono i consiglieri – risultano occupati abusivamente da autovetture private, da rifiuti e materiale vario del comune anche altamente infiammabile”.

Di qui, “Visto che si tratta di garage non agibili dichiarati abusivi”, i consiglieri chiedono a che titolo gli spazi siano occupati e richiamano alla necessità di garantire il “diritto alla sicurezza, al decoro urbano e il ripristino della legalità”.

Di qui l’interpellanza al sindaco per “conoscere cosa intende fare per mettere in sicurezza la struttura comunale, quali permessi o titoli hanno le persone che utilizzano i locali e soprattutto chi sono i responsabili di eventuali abusi e come intende perseguirli”.