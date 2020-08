Roscigno: nuove opere pubbliche in paese

ROSCIGNO. Il Comune, guidato dal sindaco Pino Palmieri, intende partecipare al bando “Sport e Periferie 2020” per la selezione ed il finanziamento di interventi di ristrutturazione o per una nuova costruzione degli impianti sportivi. Il bando è stato pubblicato nelle scorse settimane dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio per lo sport. Sono finanziabili opere di realizzazione di impianti localizzati in aree svantaggiate e nelle periferie urbane, all’acquisto di attrezzature sportive, al completamento e adeguamento degli impianti sportivi.

L’amministrazione comunale punta alla realizzazione di un campo di tiro a volo idoneo a praticare le discipline e le specialità olimpioniche della “Fossa Olimpica”, dello “Skeet” e dello “Double Trap”. E’ stata individuata l’area comunale in località Sant’Itoro idonea per la realizzazione dell’impianto sportivo.

L’obiettivo del Comune di Roscigno è di ricevere i finanziamenti al fine di realizzare un impianto sportivo adatto all’attività agonistica.

La domanda di partecipazione al bando dovrà essere presentata tramite piattaforma online entro il 30 settembre 2020.

Nell’ambito dei lavori programmati per il territorio, il Comune ha previsto anche un progetto di riqualificazione di Piazza Silvio Resciniti, dove insiste l’edificio comunale, anch’esso verrebbe interessato dai lavori.