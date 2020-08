L’almanacco del 28 agosto 2020

Send an email

E’ il 241° giorno dell’anno, 35ª settimana. Alla fine del 2020 mancano 125 giorni.

Santi del giorno

Sant’Agostino (Vescovo e Dottore della Chiesa)

Sant’Ermete (Martire)

San Giuliano di Brioude (Martire)

San Mosè l’Etiope (di Scete, Anacoreta)

San Restituto di Cartagine (Vescovo e Martire)

San Vicinio di Sarsina (Vescovo)

Sant’Adelina di Poulangy (Badessa)

Santa Gioacchina De Vedruna (Vedova e Fondatrice)

Etimologia

Agostino, Termine latino indicante “venerabile, augusto”, “Augustus” si diffuse come personale in epoca relativamente tarda, attorno al III secolo d.C., grazie al culto di Aurelio Agostino di Tagaste, nato nel 354, convertito da Sant’Ambrogio e Padre della Chiesa.

Proverbio del giorno

Alla prim’acqua d’agosto, cadono le mosche; quella che rimane, morde come cane.

Aforisma del giorno

I figlioli di questo secolo hanno sempre i loro occhi rivolti alla terra; noi teniamoli fissi in alto. (S. Pio da Pietrelcina)

Accadde Oggi

1903 – Nasce l’Harley-Davidson

1963 – Martin Luther King pronuncia il celebre “I have dream”

Sei nato oggi?

Timidezza e riserbo ti impediscono spesso di essere apprezzato per quello che sei. Devi imparare ad avere maggior fiducia nella tue capacità, che sono molte, e nelle tue idee spesso geniali. Se lo farai riceverai, nel lavoro, i riconoscimenti che meriti. In amore, per essere felice devi solo diventare più aperto ed appassionato.

Celebrità nate in questo giorno

1749 – Johann Wolfgang von Goethe

1920 – Giorgio Bocca

1965 – Shania Twain