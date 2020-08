Vallo di Diano: in tre comuni si torna alle urne. La situazione

Sono tre i comuni del Vallo di Diano – Tanagro chiamati alle urne il prossimo settembre: Pertosa, Sassano e Polla. L’attenzione è puntata soprattutto su quest’ultimo comune, il più grande dei tre.

La comunità torna al voto dopo la scomparsa prematura del sindaco Rocco Giuliano, in anticipo quindi rispetto alla scadenza del mandato elettorale che sarebbe scaduto tra tre anni.

Elezioni: la situazione a Polla

Saranno tre i candidati impegnati nella conquista della fascia tricolore: tra questi il dottore Pierdomenico Di Benedetto, medico che, dopo aver sconfitto il Covid ad aprile dopo quasi tre settimane di ricovero in ospedale e un percorso di riabilitazione respiratoria, ha deciso di scendere in campo con l’obiettivo di conquistare lo scranno centrale dell’aula consiliare “Santa Chiara”.

Nella sua lista “Polla Unica” Di Benedetto, che nel 2016 si candidò al consiglio comunale a Battipaglia, città in cui viveva, ha inserito quasi tutti volti nuovi: unica eccezione è Raffaele Ippolito, politico di lungo corso che in passato, oltre ad essere stato segretario del locale circolo del Partito democratico è stato anche consigliere comunale, vicesindaco ed assessore con le amministrazioni guidate a fasi alterne da Massimo Loviso e Rocco Giuliano.

A segnare la continuità con l’amministrazione Giuliano è la candidatura del vicesindaco uscente Massimo Loviso: da sempre è stato un fedelissimo di Rocco Giuliano che già nel 2004 dopo aver esaurito i due mandati consecutivi da sindaco lo aveva designato come suo successore tant’è che dal 2004 al 2012 ha indossato la fascia tricolore. L’esperienza del secondo mandato si concluse poi in anticipo in seguito alla sfiducia votata da nove consiglieri comunali, quattro dei quali facevano parte della maggioranza. Loviso, anche nel rispetto della memoria di Giuliano, ha dato alla lista lo stesso nome, “Pollesi per Polla”, scelto da Giuliano. Sono quattro, invece, i candidati dell’amministrazione uscente che si ripresentano al voto con la speranza di poter continuare la loro esperienza amministrativa per altri cinque anni. Singolare è il caso di Vito Panzella, uno degli aspiranti consiglieri della lista di Massimo Loviso, che fino a qualche settimana fa è stato consigliere comunale a Pertosa e che poco più di dieci giorni fa ha rassegnato le dimissioni in quel centro per potersi candidare a Polla, città dove ora vive.

Dopo gli ultimi cinque anni trascorsi tra i banchi dell’opposizione si ripresenta agli elettori Fortunato D’Arista con la lista “Forza Polla” che, oltre al candidato sindaco, nell’ultima consiliatura ha visto altri tre consiglieri eletti, Giuseppina Boccuti, Vito Branco e Rosa Maria do Amaral Almeida, tutti ricandidati anche in questa tornata elettorale. Clicca qui per liste e candidati di Polla.

Elezioni: sfida a due a Sassano

Sarà una sfida a due nella Città delle Orchidee, a Sassano, per l’elezione alla carica di sindaco. Il primo cittadino uscente Tommaso Pellegrino non sarà della partita non potendo più ricandidarsi dopo aver guidato il paese per due mandati consecutivi. Questa volta a contendersi la guida del paese saranno il vicesindaco uscente, l’ingegnere Antonio D’Amato, il dottore Domenico Rubino, già sindaco nel mandato che dieci anni fa ha preceduto la prima elezione di Tommaso Pellegrino. Ha fatto un passo indietro il professore in pensione Giovanni Abruzzese. Fino a qualche settimana fa era data per certa la candidatura di un altro ex sindaco, Gaetano Arenare, che avrebbe dovuto segnare la continuità con l’amministrazione uscente.

Candidatura che poi è saltata negli ultimi giorni: alcuni bene informati addirittura davano per certa la presentazione di una sola lista, quella di Domenico Rubino, sostenendo che frizioni interne all’attuale maggioranza avrebbero portato ad una spaccatura insanabile, rendendo impossibile la composizione di una seconda lista perché pare fossero in diversi ad aspirare alla candidatura come sindaco. Alla fine però un punto d’accordo è stato raggiunto e la scelta del gruppo che ha amministrato il paese negli ultimi cinque anni è caduta sul vicesindaco Antonio D’Amato. La campagna elettorale si preannuncia particolarmente agguerrita, anche alla luce del fatto che tre consiglieri della maggioranza uscente, Antonio Capuano, Gianfranco Russo e Gaetano Spano, saranno avversari di D’Amato. Tre nomi, quelli che sosterranno la candidatura di Rubino, che potrebbero essere determinanti per l’elezione visto che insieme, nella scorsa tornata elettorale, ottennero complessivamente 789 voti, ossia un quinto dei voti della lista allora guidata da Pellegrino. Clicca qui per liste e candidati di Sassano.

Tre candidati a Pertosa

Saranno tre i candidati che si contenderanno la fascia tricolore per guidare Pertosa, il paese famoso per le Grotte dell’Angelo e per il carciofo bianco. Domenico Barba, vicesindaco uscente, guiderà la lista espressione dell’amministrazione del sindaco Michele Caggiano, che ha guidato il Comune per tre mandati consecutivi e si è fatto da parte rinunciando anche alla candidatura come consigliere. Ha deciso di non ricandidarsi anche il consigliere Vittorio Caggiano che ha ceduto il testimone alla figlia Francesca Caggiano.

A cercare di interrompere la continuità dell’azione amministrativa iniziata 15 anni fa ci proveranno altri due aspiranti sindaci: il regista Francesco Gagliardi, a capo della lista “Pertosa Futura”, e una lista di “forestieri”: è il “Partito Valore Umano”, che candida Corrado Caputi, aspirante sindaco, ed altri pretendenti al Consiglio che però sono residenti altrove. Clicca qui per liste e candidati di Pertosa.