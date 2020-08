Caso di coronavirus a Trentinara

Send an email

TRENTINARA. “L’ ASL mi ha da poco comunicato un caso di positività al Covid-19 nel nostro comune.Si sta ricostruendo la catena dei contatti e si procederà a fare i dovuti tamponi. Vi invito a rispettare le regole”.

Parole del sindaco di Trentinara Rosario Carione. Il comune ha il suo primo contagio. Per fortuna la persona contagiata non è in condizioni preoccupanti.

Ieri si era registrato il primo caso covid anche nel Comune di Altavilla Silentina.