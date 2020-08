Biagio Izzo ospite al Villammare Festival Film&Friends

A divertire il pubblico del Villammare Festival Film&Friends, quest’anno sarà Biagio Izzo, noto comico napoletano reduce dal successo di “Made in sud” su Raidue. L’attore arriverà nella piccola provincia salernitana il 28 agosto e interverrà durante la serata condotta da Daria Scapitta. Molto amato a livello nazionale, Biagio Izzo nasce a Napoli e nel 1983 approda a Roma per il suo primo provino in televisione. Da allora la sua ascesa nel mondo dello spettacolo è in continua evoluzione.

Quest’anno sono 700 i corti arrivati e circa 100 lungometraggi, di cui metà stranieri provenienti da 27 paesi diversi. A seguito di una accurata selezione da parte della giuria di qualità che presenzierà al festival, verrà annunciato il vincitore durante l’ultima serata che si terrà il 29 agosto. Inoltre, ci sarà particolare attenzione anche alle distanze (causa coronavirus) come ha annunciato il Patron del Festival Alessandro Cocorullo: “Non rinunciamo al sapore autentico del cinema. Con tutte le precauzioni possibili, il nostro è e resta un evento all’aperto, dove c’è tutta l’atmosfera del cinema, del guardare una pellicola dal vivo e del sentire gli umori del pubblico sul momento man mano che il film si sviluppa”.

Durante la serata ci sarà un omaggio a Fellini e Sordi con le più belle colonne sonore eseguite dall’Ensamble “Umberto Giordano”.

Scheduled Cilento Eventi