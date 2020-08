Ancora croci sull’asfalto: Pertosa piange Pietro Lupo. Aveva 22 anni

Si bagnano ancora di sangue le strade del Vallo di Diano, un giovane di 22 anni, Pietro Lupo, residente a Pertosa, ha perso la vita ieri sera in seguito ad un incidente stradale avvenuto lungo via Annia. Per cause ancora in corso di accertamento un’auto si è scontrata con la moto a condotta dal 22enne. A bordo dell’auto viaggiava una ragazza di Caggiano insieme al marito di Sala Consilina. Ad avere la peggio il giovane centauro e la ragazza che si trovava a bordo dell’auto.

Sul posto allertati da alcuni automobilisti di passaggio sono intervenuti dopo pochi minuti i soccorritori del 118 ed i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sala Consilina. La situazione è apparsa subito grave ai soccorritori, il medico del 118 ha avuto un arresto cardiaco durante l’intervento di soccorso ed è stato portato all’ospedale di Eboli, il giovane invece è stato portato al vicino ospedale Luigi Curto dove il suo cuore ha cessato di battere.

Seriamente ferita anche la ragazza che è stata trasferita in gravi condizioni all’ospedale Cardarelli di Napoli.