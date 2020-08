Acciaroli piange il fotografo Giuseppe Cucco

Acciaroli piange Giuseppe Cucco. È andato via all’improvviso, silenziosamente, lasciando un vuoto incolmabile e grande dolore in quanti lo conoscevano. Straordinario fotografo, attraverso le immagini aveva raccontato e immortalato la sua terra natale, affascinando tutti. Era stato autore di diverse pubblicazioni, quasi esclusivamente dedicate alla sua terra cui lo legava un amore infinito.



Giuseppe Cucco avrebbe compiuto 56 anni il prossimo settembre. Tantissimi i messaggi di cordoglio per la sua scomparsa.

“Ciao Maestro. Maestro è un titolo che hai meritato perchè sei una persona di grande cultura, un artista di grande spessore e sensibilità, un conoscitore e narratore del suo territorio, come ce ne sono pochi.

E tutto questo intriso di una grande, tagliente ironia, la dote che per me contraddistingue i più grandi, i più intelligenti.

Grazie per quanto ci hai regalato, cose belle ed importanti”. Questo uno dei messaggi di cordoglio.