Villammare Festival Film&Friends: ecco gli ospiti di giovedì 27 agosto

Il 27 agosto al Villammare Festival Film&Friends, sarà la volta di Massimiliano Varrese e la bellissima Nathalie Caldonazzo. Varrese presenterà il film in gara “Affittasi vita” di Stafano Usardi, che lo vede protagonista.

La pellicola, prodotta dalla FiFilm, racconta la storia di Michele, un uomo in piena crisi creativa che non riesce a terminare un affresco da cui dipende la propria carriera artistica. Abbandonato a se stesso dalla ricca fidanzata è costretto a lasciare la propria casa con solo una piccola somma concessagli in aiuto. Si ritrova in cerca di ispirazione, senza mezzi di sussistenza e invaso dai stravaganti vicini della sua nuova casa in affitto.



Rosalia, cantante folkloristica in attesa dei documenti per liberare la figlia costretta dalla burocrazia in ospedale psichiatrico. Boban, trafficante di bare che utilizza il garage come magazzino. Andrea, vicino di casa dai modi eleganti in cerca del quadro perfetto e non ultimo, Salvo, attore in cerca di fama che vive recitando la propria vita. In piena disperazione i “vicini” cambieranno le convinzioni di Michele e gli faranno tornare il sorriso ma, questo, costerà a tutti molti compromessi. Sullo sfondo una Trieste protagonista dove ogni certezza si rivelerà illusione e solo una grande dose di fantasia permetterà ai protagonisti di scampare ai problemi che li attanagliano. Niente è come veramente sembra, tra ritorni improvvisi e cambi di identità, anche l’ultima certezza sembra svanire.

Nathalie Caldonazzo sarà in gara per la sezione corti. La splendida attrice, reduce da successi televisivi, teatrali e cinematografici, sarà accompagnata dal regista Claudio Masin.

Scheduled Cilento Eventi