Verso le elezioni: i comuni al voto negli Alburni

Sono tre i comuni degli Alburni chiamati al voto il prossimo settembre: Sicignano degli Alburni, Sant'Angelo a Fasanella e Postiglione. In quest'ultimo centro è sfida da tre. A contendersi la poltrona di primo cittadino di Postiglione saranno il sindaco in carica Mario Pepe, il suo storico rivale Carmine Cennamo e la consigliera di minoranza Deborah Amoruso, dipendente comunale di Eboli. Quest'ultima, non riuscendo a spuntare la candidatura per la cosa alla fascia tricolore con i colleghi della minoranza ha deciso di correre in proprio con un suo schieramento. Il sindaco in carica sarà anche impegnato per la competizione regionale in quanto nelle file del Pd è candidata la moglie, la dottoressa Gina Sabia.

A Sicignano degli Alburni non c’è il sindaco uscente Ernesto Millerosa che ha rinunciato competizione elettorale. Una scelta, dice, valutata da tempo. “Ho continuato fino a termine mandato per grande senso di responsabilità e rispetto di quelle persone che mi sono state sempre vicino – ha scritto Millerosa – Un sindaco può anche sbagliare qualcosa, basta che lo faccia in buona fede, senza interessi personali o ancora peggio per truffare il prossimo. Semplicità e amore hanno distinto i miei cinque anni di amministrazione. Oggi torno alle mie priorità: la famiglia e la mia professione”.

Con l’uscita di scena di Millerosa la corsa è a due: Da un lato il giovane Giacomo Orco, coordinatore del Forum dei giovani, dall’altro Luigi Mandia, direttore sanitario del “Curto” di Polla.

Infine è corsa a due a Sant’Angelo a Fasanella. Il sindaco uscente Gaspare Salamone, presidente dellla Comunità Montana Alburni, punta alla riconferma. L’alternativa è Pietro Cappelli, sottoufficiale dell’esercito.

