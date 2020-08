Send an email

Relax ad Agropoli per Nancy Brilli

Vacanze Cilentane per Nancy Brilli.

L’attrice romana è stata avvistata questo pomeriggio ad Agropoli. Per lei relax e shopping; in molti l’hanno riconosciuta e avvicinata. Lei è apparsa molto disponibile. La Brilli conosce Agropoli grazie anche all’amicizia con il direttore artistico del cineteatro Pierluigi Iorio, con cui ha fatto anche uno spettacolo.

Single dopo la fine della storia con il chirurgo plastico Roy De Vita, l’attrice oggi si divide tra i suoi impegni nello spettacolo e il ruolo di mamma.

Alcune riviste nelle scorse settimane ne hanno pubblicato le foto in costume, vantandone la forma fisica impeccabile, nonostante i 56 anni.