La Vita in diretta oggi a Palinuro

Le telecamere della Rai tornano a Palinuro per un collegamento con la trasmissione televisiva “La Vita in diretta”. L’appuntamento è per oggi pomeriggio, alle 18.20, su Raiuno, in diretta dalla Baia della Ficocella con l’inviata Elisa Silvestrin. Palinuro si riconferma la reginetta del Cilento. “

Le maggiori reti televisive italiane sempre più spesso scelgono il nostro Comune”, dicono con entusiasmo da palazzo di città.

“E ormai non si contano i riconoscimenti ricevuti negli ultimi mesi: dalla Bandiera Blu alle Cinque Vele, dalla Bandiera per gli Approdi Turisti alla Bandiera Verde, dalla Bandiera Arancione alla riconferma del Frecciarossa. Avanti così!”, concludono dal comune.