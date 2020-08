Cilento, oggi arriva Matteo Salvini. Nuova location a Sapri

Sarà Piazza San Giovanni ad ospitare domani alle ore 21.00 a Sapri il comizio del leader della Lega Matteo Salvini. La decisione dopo un lunghissimo vertice in Prefettura a Salerno nel quale è stata esclusa la possibilità di fare svolgere il comizio in Largo dei Trecento, un luogo troppo piccolo per poter osservare le disposizioni Covid. Scartata anche l’ipotesi Stadio “Matteo Covone”, fin dal principio poco gradita agli organizzatori.

Il Sindaco della Città di Sapri Antonio Gentile, dunque, non ha potuto fare altro che autorizzare l’unica area adatta ad ospitare un flusso di gente che si prospetta consistente, stando alle proiezioni degli organizzatori.

Dure accuse al sindaco Gentile sono arrivate dal deputato leghista Gianluca Cantalamessa. “Il sindaco di Sapri ha vitato l’uso del Lungomare. Facciamo capire a questi pseudo democratichi che nessuno può toglierci il diritto costituzionale di parlare”. E ha concluso: “Sindaco non ti preoccupare, ci vediamo domani a Sapri”

“Una dichiarazione di una gravità inaudita, preoccupante, scorretta da un punto di vista istituzionale e che va oltre il dibattito democratico in uno stato di diritto – replica Gentile – La democrazia non minaccia e le regole vanno rispettate da tutti. Perché di rispetto delle regole si tratta e del buon senso di non chiedere una spazio con capienza massima 4 volte inferiore al numero di potenziali partecipanti dallo stesso partito previsto. Spero, però, da uomo delle istituzioni, che si sia trattato solo dell’ennesima sbandata, che oggi tutto si svolga nel migliore dei modi e che nessuno faccia a raccolga provocazioni perché questa Città, da sempre pacifica, democratica e perbene non merita l’arroganza e l’odio”.

Resta la Baia di Trentova, invece, la location scelta per l’appuntamento di Agropoli. Salvini sarà in città alle ore 18.

Nelle due città sono state organizzate manifestazioni di protesta contro Matteo Salvini. A vigilare ci saranno Digos e forze dell’ordine locale che fin dal primo pomeriggio pattuglieranno la zona.