A Torchiara il premio “Eccellenze Giovanili”

Sul palco, nella prestigiosa cornice del Palazzo Baronale De Conciliis di Torchiara – a capienza ridotta secondo le norme vigenti – il 28 agosto 2020, con inizio alle ore 21,00 si alterneranno i giovani vincitori, per ritirare il premio al miglior talento assegnato dal Comitato tecnico-scientifico per le categorie in gara.

Sono giovani talenti under 29 che hanno dimostrato di avere forte capacità imprenditoriale o artistica o sportiva.

L’evento è promosso anche dalla BCC Buccino Comuni Cilentani.

“Siamo molto felici di celebrare il talento di tanti giovani soprattutto quest’anno, in cui stanno incontrando inevitabilmente tante difficoltà. Oggi per molti ragazzi purtroppo l’ignoto è la realtà, una realtà arrivata all’improvviso, a cui nemmeno pensavamo come possibile.

La nostra BCC Buccino Comuni Cilentani non poteva mancare ad un appuntamento con i tanti giovani che saranno presenti la sera, ai quali indirizzeremo un messaggio di fiducia, attraverso anche le opportunità che le leggi speciali consentono per la realizzazione delle loro buone idee.

Il Club Giovani Soci è ulteriore strumento per favorire la loro integrazione nella famiglia BCC”, fanno sapere dalla banca.

