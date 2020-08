Perito: comune aderisce all’Uncem

Send an email

PERITO. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Carlo Cirillo, aderisce all’Uncem. L’Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani è l’organizzazione nazionale unitaria, presente in ogni realtà regionale con proprie delegazioni, che da oltre 60 anni raggruppa e rappresenta i comuni interamente e parzialmente montani le comunità montane e le Unioni di comuni montani, oltre ad associare varie amministrazioni ed enti (province, consorzi, camere di commercio) operanti in montagna, per un bacino territoriale pari al 54% di quello nazionale e nel quale risiedono oltre 10 milioni di abitanti.

Essa concorre alla promozione, al sostegno e allo sviluppo dei territori. A livello regionale il presidente è Vincenzo Luciano, vicesindaco di Aquara.

L’adesione all’Uncem arriva considerato “L’elevato interesse del Comune per il perseguimento delle finalità statutarie di tale associazione e per usufruire dei servizi e delle iniziative da essa promosse, nonché per sostenerne l’esistenza e la massima funzionalità”, fanno sapere da palazzo di città.