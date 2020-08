Covid: buone notizie da Buonabitacolo e Ogliastro Cilento

Send an email

“Al fine di rasserenare la cittadinanza che in questi ultimi giorni ha vissuto ore di apprensione a causa del nuovo caso positivo al virus Sars-Cov2, si comunica che tutti i tamponi effettuati nella giornata di domenica 23 agosto sono risultati negativi”. Lo ha reso noto il sindaco di Buonabitacolo Giancarlo Guercio. Nessun nuovo contagio tra i contatti dell’uomo di nazionalità indiana rientrato dall’estero.

“Si raccomanda tuttavia di prestare la massima attenzione, soprattutto in questa fase di aumento dei casi, adottando tutte le misure di sicurezza, indossando la mascherina, igienizzando spesso le mani e soprattutto tenendo il distanziamento di almeno un metro con altre persone”, ha detto il sindaco Guercio.

Buone notizie anche da Ogliastro Cilento: secondo test negativo per il cittadino positivo al covid e ricoverato presso l’ospedale di Scafati. Per lui pronte le dimissioni. Anche in questo caso nessun contagio nella catena dei contatti.