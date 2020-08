Codici sconto: i 7 coupon più utilizzati dagli italiani

Gli italiani hanno imparato a usare i codici sconto e ad approfittare dei tanti vantaggi che questi strumenti mettono a disposizione. Ne abbiamo parlato con il team di Scontiebuoni.it, che ci ha segnalato anche quali sono i 7 coupon più richiesti sulla piattaforma.

I codici sconto Amazon

In una ipotetica graduatoria dei codici sconto più ricercati ci sono senza dubbio quelli di Amazon: non potrebbe che essere così, considerato il volume di acquisti e di ricerche correlato al più famoso sito di commercio elettronico al mondo. Un brand decisamente popolare, insomma, che non avrebbe neppure bisogno di attirare la clientela con sconti e promozioni ma che, nonostante questo, mette a disposizione dei propri utenti un codice dal valore di 5 euro che può essere applicato su tutti gli acquisti. I codici di Amazon sono tra i più utilizzati, e nella pagina di Scontiebuoni.it dedicati a questo marchio ci sono numerose offerte, grazie a cui è possibile risparmiare su un gran numero di articoli delle categorie più importanti, inclusi i capi di abbigliamento.

I codici sconto Zalando Prive

Anche i codici sconto Zalando Prive meritano di essere annoverati tra i coupon più desiderati. Il risparmio è il punto di forza del successo di questo marchio, e i coupon contribuiscono ad accentuarlo. È possibile risparmiare addirittura fino al 75% sugli ordini che vengono effettuati per un gran numero di servizi e di prodotti in qualunque giorno dell’anno. Così, i clienti hanno l’opportunità di scegliere tra accessori, capi di abbigliamento e scarpe con un supplemento di sconto pari al 70%. Decisamente niente male.

I codici sconto Shein

Con i codici sconto Shein, invece, si può approfittare di capi di abbigliamento alla moda disponibili a un prezzo davvero modesto, così che possano essere assecondate tutte le necessità di stile. Shein viene concepito come un marchio pensato per ragazze e donne di tutte le età: i coupon hanno contribuito alla sua affermazione e alla sua diffusione. Un codice sconto Shein è un valido alleato per qualunque donna abbia voglia di fare shopping e pensare al proprio look.

I codici sconto MyProtein

Non ci sono solo i vestiti, comunque, tra i prodotti che possono essere comprati con i codici sconto. Lo dimostrano gli sconti di MyProtein, un marchio che propone un assortimento di più di 2mila prodotti grazie a cui è possibile andare incontro a necessità di qualunque tipo relative alla nutrizione o alla salute. I codici sconto vengono aggiornati a intervalli regolari, e non di rado viene allargato il catalogo di articoli su cui possono essere applicati.

I codici sconto di Asos

I codici sconto di Asos rientrano, a loro volta, nella gamma di occasioni a disposizione di chi desidera sfruttare le promozioni del sito Scontiebuoni.it. Lo stile si coniuga con il risparmio per proposte alla moda caratterizzate da prezzi bassi. Ecco, quindi, vestiti per uomo, donna e bambino, ma anche articoli sofisticati. Sia le spedizioni che i resi sono gratuiti. Usare il codice sconto è molto semplice, perché la procedura da seguire è quella standard: non bisogna fare altro che prende il codice e applicarlo al carrello.

I codici sconto Monclick

Proseguendo nella rassegna di categorie merceologiche che possono essere interessate dall’applicazione di sconti convenienti, ecco gli articoli di elettronica di Monclick. Si tratta di uno shop online italiano al 100%, con un notevole successo conseguito nel giro di pochi anni. Come? Da un lato grazie ai prezzi davvero convenienti, resi ancora più vantaggiosi dai codici sconto Monclick; dall’altro lato per effetto di un servizio clienti di alto livello. La dimostrazione proviene, tra l’altro, dai feedback sui player più importanti del settore.

I codici sconto eFarma

Ormai sono sempre più numerose le persone che hanno compreso quanto possa essere comoda una farmacia online: ecco perché i codici sconto eFarma finiscono tra quelli più richiesti. Il marchio è quello di una farmacia online di prestigio molto affermata, in cui sono in vendita non solo i medicinali da banco, ma anche gli integratori, i cosmetici e molti altri prodotti. Il brand è di quelli storici, caratterizzato da un alto livello di affidabilità.

Perché scegliere i codici sconto

I codici sconto sono entrati a far parte delle abitudini di milioni di italiani da quando il commercio online ha iniziato a erodere importanza ai punti vendita fisici tradizionali. Gli e-commerce sfruttano i coupon a mo’ di strumenti promozionali, per esempio per aumentare le visite o per incentivare i processi di acquisto. Al tempo stesso, si tratta di un modo per fidelizzare la clientela mettendo a disposizione ulteriori vantaggi: c’è chi, per esempio, abbina gli sconti alla registrazione a una newsletter. La riduzione di prezzo può essere in percentuale o basata su una cifra fissa. A volte viene applicata solo nel caso in cui si superi un limite di spesa.