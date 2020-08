Send an email

Follow on Twitter

Biblioteche: dal Ministero fondi per Cilento e Diano

Fondi per le biblioteche di 15 comuni del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

I finanziamenti sono stati concessi dal Mibact – Direzione Biblioteche e diritti d’autore, e serviranno per l’acquisto di nuovi libri che andranno ad integrare il patrimonio degli enti.

Le risorse arrivano dal “fondo emergenze imprese e istituzioni culturali”, concernente il “Contributo alle biblioteche per acquisto libri. Sostegno all’editoria libraria”.

Biblioteche: i beneficiari dei fondi

A riceverle Sala Consilina (10mila euro) Agropoli, San Giovanni a Piro, Sapri, Sessa Cilento, Sicignano degli Alburni (5000 euro), Altavilla, Ascea, Capaccio Paestum, Centola, Montesano sulla Marcellana, San Pietro al Tanagro, San Rufo, Teggiano, (2143 euro), Perdifumo (Fondazione Vico 1000 euro).

Gli enti beneficiari avevano risposto all’avviso del Ministero per i Beni e le Attività Culturali dello scorso giugno e rivolto alle sole biblioteche pubbliche.