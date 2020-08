Send an email

Campora: “Brigant nun se mor”, un progetto per valorizzare il territorio

CAMPORA. Generare visibilità, promuovere il territorio, innalzare la qualità dell’offerta turistica anche attraverso il turismo relazionale e accessibile, valorizzare i siti di interesse culturale, favorire la crescita economica del territorio, contrastare il fenomeno dello spopolamento e creare lavoro. Questi gli obiettivi del progetto “Brigant nun se mor”, approvato dal Comune, sotto la guida del sindaco Antonio Morrone.

L’amministrazione comunale, nello specifico, ha accolto positivamente la “Lettera di Intento” del partner coinvolto Gruppo Unipol S.p.A. per la richiesta di finanziamento, l’elaborazione, la gestione e la realizzazione del progetto che potrà essere finanziato con risorse del PON Cultura e Sviluppo (FERS) nell’ambito di un bando emanato dal MiBACT, Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

La partecipazione è un’opportunità importante per tutto il territorio di Campora, in quanto permette la realizzazione di interventi di recupero e di riqualificazione di aree e di siti di interesse storico-culturale, architettonico, artistico, ambientale e paesaggistico, che costituiscono espressione della storia, dell’arte, della cultura e del saper fare locale.

In questo modo l’Ente punta a contenere o prevenire, per quanto possibile, il decadimento socio-economico e ambientale del territorio, salvaguardandone l’integrità e promuovendo, al contempo, la realizzazione e gli interessi sociali e occupazionali della comunità camporese. Il tutto investendo risorse che permettano di riqualificare il paesaggio e le tradizioni del territorio.