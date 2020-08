Tortorella s’illumina a led

Send an email

TORTORELLA. Il comune cilentano si illumina a led. L’Ente, infatti, è pronto ad avviare i lavori di efficientamento energetico.

Nello specifico l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Nicola Tancredi, ha l’opportunità di usufruire di fondi destinati dal Governo ai vari comuni in proporzione al comune di abitanti. Per quelli con meno di cinquemila abitanti, come appunto Tortorella, sono stati destinati 50mila euro.

Risorse che l’Ente ha ottenuto per opere di efficientamento energetico sulla pubblica illuminazione. Già affidati i lavori.

Il Led (sigla inglese di Light Emitting Diode) è un dispositivo optoelettronico che sfrutta la capacità di alcuni materiali semiconduttori di produrre fotoni attraverso un fenomeno di emissione spontanea quando attraversati da una corrente elettrica. Il materiale semiconduttore presenta due zone drogate differentemente in modo da avere portatori di carica opposta, elettroni e lacune, i quali secondo i principi di funzionamento del diodo a giunzione si ricombinano emettendo energia sotto forma di fotoni.

Negli anni novanta, vennero realizzati LED con efficienza sempre più elevata e in una gamma di colori sempre maggiore, realizzando anche luce bianca. Parallelamente, è aumentata la quantità di luce emessa a livelli competitivi con quelli delle comuni lampadine. Nell’illuminotecnica, il LED si configura come una tecnologia ad alta efficienza che garantisce un ottimo risparmio energetico.