Sala Consilina, sparsi chiodi in via Santa Petronia

Chiodi sparsi da ignoti in via Santa Petronia, a Sala Consilina. A trovarli seminati lungo la strada che da qualche settimana è stata riasfaltata sono stati dei residenti della zona.

“Sono già 2 giorni – spiegano – che in via Santa Petronia raccogliamo questi nuovissimi chiodi sull’asfalto. Se il nuovo asfalto dà fastidio a qualcuno, perché qui ora sembra un’autostrada, perché dobbiamo rimetterci gli pneumatici noi residenti ?. Non è certo questo il modo per far sì che le auto rispettino i limiti di velocità”.