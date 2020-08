Lustra: punta alla rigenerazione dell’impianto sportivo di Rocca

LUSTRA. Il Comune cilentano è pronto a partecipare al bando Sport e Periferia che mette a disposizione risorse derivanti da un fondo costituito da Governo e Coni per interventi di costruzione, recupero o adeguamento degli impianti sportivi periferici. L’amministrazione comunale di Lustra, guidata dal sindaco Giuseppe Castellano, intende candidare a finanziamento i lavori di “rigenerazione dell’impianto sportivo di Rocca Cilento“.

Già approvato lo studio di fattibilità delle opere che dovrebbero prevedere la realizzazione di un parcheggio, per 75mila euro, la riqualificazione energetica dello spogliatoio nonché la pavimentazione e recinzione esterna per 55mila euro; l’lluminazione delle tribune e del campo per 60mila euro, la sostituzione della rete del campo, della tribuna e della relativa reinzione per 70mila euro e infine, la cifra più ingente pari a 250mila euro, per la sistemazione del fondo e dell’erbetta del campo di gioco.

La spesa totale compresa di oneri e some a disposizione è di circa 700mila euro.