L’almanacco del 23 agosto 2020

E’ il 236° giorno dell’anno, 34ª settimana. Alla fine del 2020 mancano 130 giorni.

Santi del giorno

Santa Rosa da Lima (Vergine), protettrice di giardinieri e suore domenicane.

San Flaviano (o Flavio) di Autun (Vescovo)

San Giustiniano (Stintan) di Ramsey (Eremita e Martire)

Etimologia

Rosa, personale tra i più diffusi in Italia, si ricollega direttamente alla radice etimologica del nome del fiore omonimo. Non compare prima dell’epoca medioevale, anche se, in breve tempo, si guadagna un posto di tutto rispetto nelle lingue occidentali.

Proverbio del giorno

Poco vino vendi al tino; assai mosto serba a agosto.

Aforisma del giorno

Guardati dalle ansietà ed inquietudini perché non vi è cosa che maggiormente impedisca il camminare nella perfezione. Poni, figliuola mia, dolcemente il tuo cuore nelle piaghe di nostro Signore, ma non a forza di braccia. Abbi una gran confidenza nella sua misericordia e bontà, ch’egli non ti abbandonerà mai, ma non lasciare per questo di abbracciare bene la sua santa croce. (S. Pio da Pietrelcina)

Accadde Oggi

1927 – Sacco e Vanzetti condannati a morte

1904 – Weed brevetta le catene da neve

Sei nato oggi?

I nati il 23 agosto spesso si tengono in disparte dalla vita, e così appaiono freddi e distaccati. Che siano disinteressati agli affari del mondo o troppo preoccupati di soddisfare i propri bisogni e obbiettivi, l’impressione che possono dare agli altri è comunque quella di essere persone egoiste. In realtà non sono tanto egoisti, quanto concentrati su sé stessi, profondamente coinvolti dai loro interessi e da ciò che desiderano realizzare nella vita. Hanno un’enorme riserva di energia, oltre che una vena combattiva che li rende poco rinunciatari nel confronto con gli atri.

Celebrità nate in questo giorno

1945 – Rita Pavone

1968 – Alex Britti

1912 – Gene Kelly