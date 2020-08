Oroscopo: Leone, sintonia perfetta con il partner

Ariete – Il lavoro è in fase di ripresa e si profilano importanti cambiamenti: cercate di farvi coinvolgere. Una persona incontrata in serata cambierà la vostra vita.

Toro – Avete ottime carte in mano nella professione, ma la cosa importante è saperle giocare al meglio. In amore state solo rinviando una decisione inevitabile.

Gemelli – Nel lavoro una questione irrisolta vi procura uno stato d’agitazione: chiedete aiuto ma trovare subito un rimedio. Bene le questioni affettive.

Cancro – Avete felici intuizioni e ottimi progetti di lavoro: vi conviene accelerare i tempi. Coraggio nelle scelte sentimentali.

Leone – Lasciatevi guidare dall’intuito e troverete la soluzione ad un grosso problema di lavoro. Perfetta sintonia in amore.

Vergine – Cercate di superare le vostre incertezze affrontando i problemi di lavoro con determinazione e realismo. Bella vittoria in amore.

Bilancia – Giorno molto positivo per la vostra attività professionale: non rovinate tutto per una parola di troppo. Non sopravvalutate le cotte estive.

Scorpione – Le vostre ambizioni professionali sono eccessive: ridimensionate i progetti e fate che siano concreti. L’anima gemella non è lontana.

Sagittario – Il momento è favorevole a nuovi progetti di lavoro: non perdete altro tempo e partite all’attacco. Un amore vi farà dimenticare le delusioni del passato.

Capricorno – Cercate di dominare l’apatia che in questo periodo nel lavoro vi spinge a tirar via. Promettenti incontri sentimentali.

Acquario – Sono possibili miglioramenti nella vostra professione, ma dovete pazientare un po’. In amore non fate cose di cui potreste pentirvi.

Pesci – Date fiducia a chi collabora con voi: in questo modo spingerete le persone a dare il massimo. Colpo di fulmine in agguato.