Send an email

Norme covid e treni: ancora disagi in Cilento

Norme covid e disagi sui treni regionali. Era già accaduto nelle scorse settimane, si è ripetuto questo weekend sui convogli Sapri – Napoli. Questa mattina alcuni passeggeri che attendevano il regionale alla stazione di Vallo della Lucania – Castelnuovo sono stati avvisati che il treno era pieno e pertanto avrebbero dovuto attendere quello successivo o prendere un autobus sostitutivo.

Non sono mancate polemiche considerato che per molti la scelta di un mezzo alternativo avrebbe determinato l’impossibilità di giungere in orario presso la propria destinazione.

Problemi simili anche allo scalo di Capaccio – Roccadaspide dove sono dovuti intervenire addirittura i carabinieri per “svuotare” un treno carico oltre il dovuto.

A causa delle restrizioni dovute all’emergenza covid i treni non possono viaggiare completamente pieni. I pendolari chiedono di incrementare le corse o i vagoni o ancora, in alternativa, di avvisare in anticipo se un treno risulta già esaurito.