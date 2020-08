L’almanacco del 22 agosto 2020

E’ il 235° giorno dell’anno, 34ª settimana. Alla fine del 2020 mancano 131 giorni.

Santi del giorno

Beata Vergine Maria Regina

San Fabrizio (Martire)

San Filiberto (Martire)

Etimologia

Fabrizio, nome latino, ma di origine etrusca, deriva dal termine “faber”, “operaio”. Divenne celebre in età romana quale nome dei “Fabricii”, famiglia plebea alla quale apparteneva il console Fabrizio Luscino.

Proverbio del giorno

Chi vuole aver del mosto, zappi le viti d’agosto.

Aforisma del giorno

La maldicenza è come la ferita: lascia sempre la cicatrice. (Proverbio)

Accadde Oggi

1902 – Viene fondata la Cadillac

1862 – Primo numero del quotidiano “Il Roma”

Sei nato oggi?

I nati il 22 agosto, anche quando perseguono obiettivi pieni di immaginazione, fantasia e creatività, non perdono mai il contatto con il fondamento dell’esperienza acquistata attraverso i più comuni impegni e le attività giornaliere. Essi non dimenticano le loro radici e sono estremamente realistici riguardo alle proprie capacità; di conseguenza disprezzano l’arroganza e compatiscono coloro che, per orgoglio o eccessiva sicurezza in se stessi, si trascinano o trascinano gli altri verso il rischio. Prendendo a base della loro vita una fondata conoscenza del mondo e dei suoi meccanismi, i nati il 22 agosto procedono con la logica, sia che rimangano sul piano materiale sia che si occupino di concetti astratti e sofisticati.

Celebrità nate in questo giorno

1933 – Sylva Koscina

1908 – Henri Cartier-Bresson

1862 – Claude Debussy