Dove fare yoga nel Cilento

Immersi nel verde di un parco naturale, di un’area protetta o in un luogo sacro della Magna Grecia. Sono tante le opportunità per ricaricare corpo e mente con lo yoga, che, con i suoi benefici fisici e mentali aiuta a combattere lo stress generato dal lockdown. Ad Altavilla Silentina, nel Parco naturale La Foresta, gli incontri Yoga en plein air, organizzati da Shen, Centro Studi Discipline Olistiche di Salerno. Le lezioni si svolgono in un ambiente libero, naturale e sicuro e sono aperte a tutti, senza limiti di età e condizioni fisiche. L’appuntamento è ogni lunedì, fino alla fine di settembre, alle ore 19:00. Per informazioni e prenotazioni: 331 3072652.

Sabato 22 agosto, all’Oasi Fiume Alento, un pomeriggio di benessere con l’evento Lo yoga, il suono e la poesia. Lo yoga del suono, Nada Yoga, è un aspetto dello yoga che utilizza il suono, i mantra e la musica al fine di raggiungere la meta dello yoga: l’integrazione della personalità, la ri-connessione con il Divino e la realizzazione spirituale. Il pacchetto (20 euro) include l’ingresso all’Oasi (dalle ore 9:00) e l’attività yoga (dalle ore 16:00). Prenotazioni: www.bookingoasialento.it.

Nel Parco Archeologico di Paestum e Velia, continua l’iniziativa Yoga nei Templi, presso il Parco dei Piccoli. Ogni corso è dedicato a una postura che porta il nome di una figura della mitologia indiana. I corsi sono adatti a tutti i livelli e lo scopo è quello di condurre l’allievo a poter realizzare o gestire la postura nel modo più consono e confortevole possibile. L’ingresso è consentito con biglietto o abbonamento e un contributo di 8 euro per ogni singola lezione. I prossimi appuntamenti il 24 e il 31 agosto. La prenotazione è obbligatoria.

Informazioni: www.museopaestum.beniculturali.itl