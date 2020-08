Cilento senz’acqua: disagi da Capaccio a Pollica

Altra giornata pesante per residenti e turisti di alcuni Comuni cilentani alle prese con la riduzione della fornitura idrica ed in alcuni casi completamente senz’acqua. Castellabate, Pollica, Ascea, Montecorice e San Mauro Cilento sono alcuni dei Comuni interessati dal distacco della fornitura d’acqua da parte di Consac che per prevenire i disagi sta completando la realizzazione di un potabilizzatore.

In alcuni casi sono entrare in azione le autobotti per consentire, a chi non è munito di serbatoi, di approvvigionarsi della risorsa idrica. Ma anche a Capaccio Paestum e Agropoli si sono reistrati disagi. In quest’ultimo caso problemi si segnalano in località Mattine, proprio al confine con la città dei templi.

“Siamo una famiglia di Napoli in vacanza ad Agropoli in località Mattine – dice un villeggiante – Da oltre 10 giorni l’acqua manca per tutta la giornata. Viene solo intorno alle 3 del mattino e prima delle 8 gia l’erogazione è sospesa. La situazione è altamente stressante anche se in parte riusciamo ad ovviare con un serbatoio accessorio. Così si pensa di sviluppare il turismo in Cilento?”.

“Penso che saremo costretti a mettere in vendita la casa, come hanno intenzione di fare molti nostri amici e conoscenti”, conclude.